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Герой России Расим Баксиков о сбитом БПЛА: «Бояться нам нечего»
Герой России Расим Баксиков поделился с «Татар-информом» мнением о ситуации с беспилотниками в Татарстане.
«Могу сказать точно, что мы бдим, качество высокое. За небом следим и бояться, собственно, нечего», – отметил Герой России.
Ранее мы сообщали о том, что сегодня в Татарстане был сбит украинский БПЛА. Он был уничтожен над территорией республики дежурными средствами противовоздушной обороны.
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