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Происшествия 17 апреля 2024 13:06

Герой России Расим Баксиков о сбитом БПЛА: «Бояться нам нечего»

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Герой России Расим Баксиков о сбитом БПЛА: «Бояться нам нечего»
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Герой России Расим Баксиков поделился с «Татар-информом» мнением о ситуации с беспилотниками в Татарстане.

«Могу сказать точно, что мы бдим, качество высокое. За небом следим и бояться, собственно, нечего», – отметил Герой России.

Ранее мы сообщали о том, что сегодня в Татарстане был сбит украинский БПЛА. Он был уничтожен над территорией республики дежурными средствами противовоздушной обороны.

#бпла #беспилотник #пво
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