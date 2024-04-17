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Появилось видео со сбитым в Татарстане беспилотником
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В социальных сетях опубликованы кадры со сбитым в Татарстане беспилотником.
Ранее мы сообщали, что дежурные средства ПВО ликвидировали украинский БПЛА на территории Татарстана.
Предположительно, беспилотный летательный аппарат сбили в районе ОЭЗ «Алабуга».
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