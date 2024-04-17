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Происшествия 17 апреля 2024 11:57

Появилось видео со сбитым в Татарстане беспилотником

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В социальных сетях опубликованы кадры со сбитым в Татарстане беспилотником.

Ранее мы сообщали, что дежурные средства ПВО ликвидировали украинский БПЛА на территории Татарстана.

Предположительно, беспилотный летательный аппарат сбили в районе ОЭЗ «Алабуга».

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#бпла
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