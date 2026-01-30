Высота снежного покрова рядом с Казанью достигла 43 сантиметров

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

К сегодняшнему утру высота снежного покрова в окрестностях Казани достигла 43 сантиметров. Об этом со ссылкой на оперативные данные центра погоды «Фобос» сообщает ТАСС.

При этом наибольшей высоты сугробы достигли в некоторых регионах Сибири и Дальнего Востока. В частности, в Камчатском крае снежный покров составляет 144 сантиметра (местами – до 168 сантиметров). В Хабаровском крае его высота доходит до 134 сантиметров, а в Красноярском крае неподалеку от Дудинки – до 103 сантиметров.

В европейской части России наибольшая высота снежного покрова зафиксирована на севере Республики Коми – 87 сантиметров. В двух упомянутых синоптиками регионах Приволжского федерального округа, Нижегородской и Саратовской областях, высота сугробов превосходит окрестности Казани – 64 и до 55 сантиметров соответственно.

За последние сутки в Казани выпала треть месячной нормы осадков. Ранее синоптики предупредили, что в Татарстане за шесть дней может выпасть больше месячной нормы. Cегодня на территории республики ожидается умеренный и сильный, местами мокрый снег. В отдельных районах возможны метели и гололед.

Госавтоинспекция советует татарстанцам отказаться от поездок в непогоду. При этом на федеральных трассах сняты введенные прежде ограничения. Платная автомобильная дорога Алексеевское – Альметьевск остается закрытой из-за непогоды. Утром пробки в столице РТ из-за снегопада достигли 9 баллов. В городе приостановили движение некоторых автобусов.