news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 30 января 2026 08:41

Платная трасса Алексеевское - Альметьевск все еще закрыта из-за непогоды

Читайте нас в
Телеграм
Платная трасса Алексеевское - Альметьевск все еще закрыта из-за непогоды
Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Платная автомобильная дорога Алексеевское – Альметьевск в Татарстане по-прежнему закрыта из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

При этом с 8.00 сегодня были сняты ограничения на федеральных трассах республики. Они действовали с 17.00 29 января и распространялись на движение автобусов и грузового транспорта.

Ранее синоптики предупреждали, что в течение шести дней в Татарстане может выпасть больше месячной нормы осадков. В связи с этим Госавтоинспекция призывает жителей без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов и по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях.

Сложная дорожная обстановка сохраняется и в Казани. Утром в городе были зафиксированы 9-балльные пробки.

Алексеевское – Альметьевск входит в дорогу Шали (М7) – Бавлы (М5). Длина участка – 145 км. Дорога работает на платной основе с конца марта 2025 года.

по теме В Татарстане за шесть дней может выпасть больше месячной нормы осадков
В Татарстане за шесть дней может выпасть больше месячной нормы осадков
по теме В МЧС напомнили татарстанцам о правилах безопасности в метель и гололед
по теме Трассу Алексеевское – Альметьевск закрыли для грузовиков и автобусов
#алексеевское #альметьвеск #ограничения движения автомобилей #непогода в татарстане
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Волонтерское движение «Актаныш» готовит очередную помощь для бойцов СВО

Волонтерское движение «Актаныш» готовит очередную помощь для бойцов СВО

29 января 2026
Депутат ГД Вольфсон предложил создать мурал в честь участника СВО в Балтасинском районе

Депутат ГД Вольфсон предложил создать мурал в честь участника СВО в Балтасинском районе

29 января 2026