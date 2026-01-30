news_header_top
Происшествия 30 января 2026 08:21

Пробки в Казани из-за снегопада достигли 9 баллов

Фото: «Яндекс.Карты»

Сегодня утром в Казани из-за снегопада образовались 9-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Традиционные заторы сформировались в центре, на проспекте Победы, а также на основных выездах из города.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ночью в столице Татарстана в районе улиц Большая Крыловка и Вахитова опора контактной сети упала под весом выпавшего снега. Временная приостановка движения затронула троллейбусный маршрут №1.

Жителей и гостей Казани просят заранее планировать свой маршрут, учитывая ситуацию.

#пробки в казани #снегопад в Казани
