Трамп заявил о согласии России и Украины прекратить удары по энергетике

Президент США Дональд Трамп в 2018 году

Фото: kremlin.ru

Украина согласилась не наносить удары по российским энергетическим объектам, Россия дала аналогичное обещание. Об этом заявил Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Украина согласилась не наносить удары по российским энергетическим объектам. Россия согласилась поступить так же!» – написал американский лидер в основанной им социальной сети Truth Social.

При этом Трамп связал наблюдающийся сейчас рост мировых цен на дизельной топливо с вооруженным противостоянием России и Украины, а не с действиями Ирана по блокаде Ормузского пролива.

Накануне Президент США призвал украинского лидера Владимира Зеленского отказаться от ударов по объектам в РФ, связанным с производством дизельного топлива (его выступление транслировал телеканал Fox News).

«<...> мы поговорили с мистером Зеленским об этом. Есть множество других целей. Не наносите удары по дизельному топливу, потому что это вредит, это вредит всему миру. Мы не хотим, чтобы он наносил удары по дизельному топливу», – подчеркнул тогда Трамп.

Газета The Wall Street Journal писала, что в Штатах средняя цена галлона дизельного топлива в пятницу достигла рекордных 6,069 доллара, а в Калифорнии – даже 7,983 доллара. Дизель подорожал на 14% в месячном выражении и более чем на 60% – в годовом.

В России ситуация на рынке моторного топлива ухудшилась с начала лета из-за ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. В конце августа в России временно разрешили продавать на автозаправочных станциях бензин и дизельное топливо экологических классов К2–К5, или «Евро-2» – «Евро-5». Мера будет действовать до 30 июня следующего, 2027 года.

Банк России ожидает прояснения ситуации на топливном рынке к концу октября. Президент РФ Владимир Путин сначала сообщил, что не отремонтированы лишь 10% поврежденных атаками НПЗ, а потом выразил уверенность, что страна должна быть готова к потенциально возможному дефициту топлива.