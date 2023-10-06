В Татарстане создана комиссия по развитию производства беспилотников

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане создана Правительственная межведомственная комиссия по реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

Соответствующее постановление Кабинета Министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин. Документ размещен на портале правовой информации региона.

Руководителем комиссии стал сам глава Правительства РТ. Его заместителями назначены два вице-премьера: министр промышленности и торговли Олег Коробченко и курирующий Иннополис Роман Шайхутдинов.

Всего в состав комиссии включены 30 человек. Это в том числе помощник Раиса РТ Рустама Минниханова Равиль Зарипов, ряд министров и заместителей министров, главы некоторых вузов, включая ректора Казанского федерального университета Ленара Сафина и директора Университета Иннополис Кирилла Семенихина, вице-президент АН РТ Айрат Абдуллин.

Кроме того, членами комиссии стали руководители и другие представители таких предприятий, как «Аэрокон», Казанский завод «Электроприбор», ОКБ «Авиарешения», «Сумус», Уральский завод гражданской авиации (казанское подразделение), «Тонкор технолоджи», «Флайлабс», «Эйдос-Медицина» и «Эникс».

Национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем (БАС) должен заработать с начала 2024 года, анонсировал ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане могут снять запрет на использование БПЛА для слежения за трубопроводами и объектами лесного хозяйства. Уже отменен запрет на применение дронов в интересах агропромышленного комплекса.

В начале августа республика подала заявку на создание научно-производственного центра беспилотников. Президент РФ Владимир Путин в начале сентября заявил, что уверен — в Татарстане появятся коптер-парки.