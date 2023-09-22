Рифкат Минниханов: Государству нужно активнее регулировать сферу беспилотников

Рифкат Минниханов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Государству стоит выступать более жёстким регулятором в области высокоинтеллектуальных транспортных средств. С таким предложением на церемонии закрытия Kazan Digital Week выступил президент Академии наук РТ, председатель Совета Ассоциации содействия цифровому развитию, директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов.

«Сегодня важно иметь площадку, где можно прогнозировать развитие ИТС, в частности беспилотников, на горизонте 4-5 лет, а также закладывать необходимые компетенции в образовательные программы. Государству стоит выступать более жёстким регулятором в области высокоинтеллектуальных транспортных средств как на федеральном, так и на региональном уровне», – отметил спикер.

При этом он подчеркнул, что для дальнейшего развития области необходима более плотная интеграция бизнеса в эти процессы.

Напомним, что Kazan Digital Week — 2023 проходит в Международном выставочном центре «Казань Экспо». В рамках форума организована выставка высокотехнологических разработок, ПО, программно-аппаратных комплексов, действующих образцов техники и оборудования, на которой также представлен стенд Российской телевизионной и радиовещательной сети.

По поручению и инициативе Президента Владимира Путина в России реализуется национальный проект «Цифровая экономика». «Мы должны быть способны к формированию подлинного технологического, цифрового и в немалой степени культурного, образовательного, ценностного суверенитета России и всего нашего общества», – отмечал глава государства ранее.