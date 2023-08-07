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Татарстан подал заявку на создание научно-производственного центра беспилотников
18 российских регионов подали заявки на создание научно-производственных центров (НПЦ), в которых, в числе прочего, будут разрабатываться беспилотники. В их числе – Татарстан, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы (НТИ).
Помимо Татарстана, на участие в проекте заявились также Санкт-Петербург, Севастополь, Нижегородская, Тульская области, Башкортостан и другие регионы.
В Сахалинской области на базе центра намерены заниматься не только разработкой дронов, но и созданием водородных ячеек и искусственным интеллектом. В Башкирии планируют сосредоточиться на автономных беспилотниках и разработке для них композитных материалов.
Пока на сегодня в России есть только один подобный центр – он появился в Самарской области. Запустить его планируется в конце августа.
Напомним, что до 7 августа в Новосибирском государственном техническом университете проходит интенсив «Архипелаг – 2023». Накануне стало известно, что в соревнованиях по беспилотникам, которые проходили в рамках этого интенсива, победил казанский учащийся Булат Нургалиев, подробности – по ссылке.
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