Татарстан подал заявку на создание научно-производственного центра беспилотников

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

18 российских регионов подали заявки на создание научно-производственных центров (НПЦ), в которых, в числе прочего, будут разрабатываться беспилотники. В их числе – Татарстан, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы (НТИ).

Помимо Татарстана, на участие в проекте заявились также Санкт-Петербург, Севастополь, Нижегородская, Тульская области, Башкортостан и другие регионы.

В Сахалинской области на базе центра намерены заниматься не только разработкой дронов, но и созданием водородных ячеек и искусственным интеллектом. В Башкирии планируют сосредоточиться на автономных беспилотниках и разработке для них композитных материалов.

Пока на сегодня в России есть только один подобный центр – он появился в Самарской области. Запустить его планируется в конце августа.

Напомним, что до 7 августа в Новосибирском государственном техническом университете проходит интенсив «Архипелаг – 2023». Накануне стало известно, что в соревнованиях по беспилотникам, которые проходили в рамках этого интенсива, победил казанский учащийся Булат Нургалиев, подробности – по ссылке.