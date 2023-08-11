В Татарстане могут разрешить использование беспилотников для нужд АПК

Фото: © Михаил Захаров «Татар-информ»

Минэкономразвития России предложило отменить запрет на использование беспилотников для нужд агропромышленного комплекса. Речь идет о нескольких регионах, для которых это имеет значение, в их числе – Татарстан, передает ТАСС со ссылкой на источник в министерстве.

В ведомстве в данный момент рассматривают 8 заявок, которые предполагают создание специального правового режима, который в качестве эксперимента запустят в 19 регионах страны. Помимо Татарстана в их числе – Москва, Санкт-Петербург, Саратовская, Волгоградская, Нижегородская, Новосибирская области и другие.

Дроны в этих субъектах планируется использовать, в том числе, для перевозки грузов по воздуху, опрыскивания сельхозполей защитными растворами. Кроме того, с помощью беспилотников предлагается мониторить за состоянием лесов и тушить пожары, проводить различные технологические испытания, пояснили агентству в Минэкономразвития.

Предполагается, что появится специальный механизм, с помощью которого регионы смогут получать разрешение на полеты беспилотников в рамках экспериментального режима.

Интересно, что в качестве примера в ведомстве привели Башкортостан, отметив, что там уже выдаются разрешения на полеты дронов в определенных обстоятельствах.

Напомним, Раис республики Рустам Минниханов в ноябре прошлого года подписал указ о запрете на использование беспилотников на территории Татарстана, аналогичный запрет действует и во многих других регионах России.