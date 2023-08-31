Белоусов: Новый нацпроект по беспилотникой авиации заработает с 1 января 2024 года

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Начиная с января следующего года национальный проект по развитию отрасли беспилотников в России должен заработать в полную силу. Об этом на заседании президиума профильной правкомиссии заявил вице-премьер Андрей Белоусов.

«Уже сегодня необходимо начать реализацию мер, которые позволят запустить эту работу», – цитирует его пресс-служба Кабмина.

До конца 2023 года Правительству необходимо принять целый перечень нормативных правовых актов для развития сервисов, финподдержки потребителей и производителей беспилотников. Перед ним также стоит задача разработать план по созданию разных видов дронов, ориентированных в том числе на выполнение государственного гражданского заказа.

В пресс-службе сообщили, что на базе индустриального парка «Руднево» в Москве уже запущены три производства беспилотников и произведено 1490 таких аппаратов, а до конца года планируется произвести 5 тыс. Кроме того, в столице России начали обучение пилотов для дронов и 28 августа выдали первый сертификат о его успешном прохождении.

Напомним, что по поручению Президента России Владимира Путина новый национальный проект должен быть утвержден до 1 сентября 2023 года.