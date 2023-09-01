Путин: В Татарстане наверняка откроют коптер-парки — здесь творческие руководители

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Президент России Владимир Путин заявил, что уверен в открытии коптер-парков Татарстана. Гибкое и творческое руководство республики всегда проявляет интерес к современным технологиям и интересным инициативам.

Вопросы о развитии беспилотной отрасли в разговоре с Президентом поднял самый молодой оператор БПЛА в стране — 14-летний Булат Нургалиев из Татарстана.

«Я уверен, что наш с тобой разговор услышат и в Татарстане. В Татарстане руководители очень гибкие, мобильные, творческие. И правда-правда, знаю, они очень хорошо поддерживают все новейшие начинания. Думаю, что и там можно это сделать (коптер-парки – прим. Т-и). Наверняка сделают», — заметил Путин.

В разговоре с Булатом Нургалиевым он рассказал о масштабных планах по развитию беспилотной авиации в России. К примеру, до 2030 года в стране планируют подготовить 1 млн таких специалистов. Отрасль БПЛА, подчеркнул Президент, «имеет свой вектор развития, она очень важна и приобретает все большее и большее значение в мире».

Напомним, что с 1 января 2024 года в России начнет действовать профильный национальный проект о развитии беспилотников.