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В России подготовят миллион специалистов по беспилотникам
В России предполагается подготовить около миллиона специалистов по беспилотной авиации. Об этом заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на Стратегической сессии по развитию беспилотных авиационных систем, сообщает пресс-служба Правительства страны.
«В рамках расширения сектора станем создавать инфраструктуру для обеспечения полетов <…> в едином воздушном пространстве. Развивать сеть научно-производственных центров <…>. Для разработчиков, производителей, пользователей, эксплуатантов появятся цифровые решения. Также, как мы рассчитываем, будут подготовлены свыше 1 млн специалистов», — заявил Премьер.
Лидерами по использованию дронов в гражданской сфере Мишустин назвал энергетический сектор, строительство и сельское хозяйство. В этом контексте он также упомянул геодезию и картографию. По его словам, постепенно беспилотные технологии начинают шире использоваться также в автотранспорте и судоходстве.
Глава Правительства констатировал, что число легких беспилотников «уже исчисляется десятками тысяч», хотя изготавливают их в основном энтузиасты. В связи с этим он предложил систематизировать и масштабировать производства. «За предстоящие семь лет планируем почти вдвое увеличить объем российского рынка тяжелых и средних аппаратов», — уточнил Михаил Мишустин.
Upd. (20.38): Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане могут снять запрет на использование БПЛА, применяемых для слежения за трубопроводами и объектами лесного хозяйства, а также в интересах агро-промышленного комплекса. В начале августа республика подала заявку на создание научно-производственного центра беспилотников. Президент России Владимир Путин в начале сентября заявил, что уверен в открытии коптер-парков Татарстана.
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