В Татарстане введут особый режим на время эксперимента по внедрению беспилотников в АПК

В Татарстане и еще 11 регионах — участниках эксперимента по внедрению беспилотников в сельское хозяйство — начнет действовать особый режим для их эксплуатации. Правила проведения пилотного проекта утвердило сегодня Правительство России, сообщает «Интерфакс».

Беспилотники, согласно проекту, направят на работу с химикатами для борьбы с вредителями.

Помимо Татарстана, эксперимент с БПЛА начнется в Алтайском и Ставропольском краях, Астраханской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской, Новосибирской, Саратовской, Тамбовской и Ульяновской областях.

Во время действия особого правового режима будет упрощена эксплуатация беспилотных авиасистем. Это поможет снизить нормативную нагрузку на их владельцев и одновременно позволит обезопасить аграриев от излишнего контакта с агрохимикатами, расширить географию их применения.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в республике могут разрешить эксплуатацию беспилотников для нужд АПК. Напомним, что с ноября прошлого года по указу Раиса РТ Рустама Минниханова в Татарстане запрещена эксплуатация БПЛА.