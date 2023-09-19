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В Татарстане введут особый режим на время эксперимента по внедрению беспилотников в АПК
В Татарстане и еще 11 регионах — участниках эксперимента по внедрению беспилотников в сельское хозяйство — начнет действовать особый режим для их эксплуатации. Правила проведения пилотного проекта утвердило сегодня Правительство России, сообщает «Интерфакс».
Беспилотники, согласно проекту, направят на работу с химикатами для борьбы с вредителями.
Помимо Татарстана, эксперимент с БПЛА начнется в Алтайском и Ставропольском краях, Астраханской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской, Новосибирской, Саратовской, Тамбовской и Ульяновской областях.
Во время действия особого правового режима будет упрощена эксплуатация беспилотных авиасистем. Это поможет снизить нормативную нагрузку на их владельцев и одновременно позволит обезопасить аграриев от излишнего контакта с агрохимикатами, расширить географию их применения.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в республике могут разрешить эксплуатацию беспилотников для нужд АПК. Напомним, что с ноября прошлого года по указу Раиса РТ Рустама Минниханова в Татарстане запрещена эксплуатация БПЛА.
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