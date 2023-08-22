В Татарстане могут снять запрет на использование некоторых беспилотников

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В некоторых регионах России, в том числе в Татарстане, могут разрешить полеты беспилотников. Это может коснуться дронов, используемых для слежения за магистральными и локальными трубопроводами, через которые добывается газ и нефть, а также за объектами лесного хозяйства.

«Этот вопрос находится в ведении наших коллег из Минтранса и Минэкономразвития, и решение здесь за ними», — сообщил заместитель главы Минпромторга Василий Шпак в интервью ТАСС.

По его словам, некоторым беспилотникам также могут разрешить работу в Санкт-Петербурге, в Ульяновской, Саратовской, Волгоградской, Нижегородской областях и других регионах.

Напомним, указ о запрете на использование дронов Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал 25 ноября 2022 года. Исключение составляют лишь беспилотники, которые используются органами государственной власти и организациями, подведомственными им. Эта мера будет действовать до снятия режима базовой готовности, который Президент РФ Владимир Путин в октябре прошлого года ввел во всех регионах, кроме субъектов Центрального федерального округа и юга страны.