В Татарстане продолжатся снегопады и похолодает до -16 градусов

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Сегодня, 7 февраля, в Татарстане еще сохранится снежная погода, но вместе с тем начнется существенное понижение температурного фона. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным. По региону продолжит идти небольшой (в том числе в Казани) и умеренный снег, местами на востоке региона — сильный. Кое-где разыграются метели с ухудшением видимости.

Будет дуть северо-западный ветер силой от 6 до 11 м/с. Местами он будет усиливаться порывами до 15–18 м/с (в столице РТ — только до 15-16 м/с). На дорогах образуется гололедица и снежные заносы.

Температура воздуха по Татарстану составит от -4 до -9 градусов, в западных районах — до -16, в Казани — от -11 до -13 градусов.

Ранее профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев рассказал «Татар-информу», когда закончатся снегопады на территории республики.

В субботу на республиканском совещании Раис РТ Рустам Минниханов указал на большой объем нерешенных вопросов по уборке снега в городах Татарстана и поручил обеспечивать комфортные условия в селах при снегопадах.

Позднее мэр Казани Ильсур Метшин констатировал, что снегопады продолжают испытывать на прочность коммунальные службы столицы республики. За предыдущие сутки с улиц города вывезли 33 тыс. тонн снега.