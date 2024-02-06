Ученый КФУ рассказал о предстоящем паводке в Татарстане

Из-за обилия снега этой зимой предстоящий паводок в Татарстане будет протекать бурно, если весна будет теплой и «дружной». Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«Запас снега велик. Если весна будет теплой и дружной, то будет большой потоп. Сейчас снега очень много на всей европейской территории России. К паводку нужно заранее готовиться объектам транспорта, энергетической инфраструктуре и предприятиям ЖКХ, чтобы минимизировать возможные риски», — пояснил он.

Как сообщил заведующий метеостанцией КФУ Сергей Дмитреев, сегодня утром высота снежного покрова на метеостанции достигала 82 сантиметров, что в два раза выше нормы. За день высота снежного покрова приросла еще на 10 сантиметров. Спикер уточнил, что в декабре в Казани выпало 67,9 миллиметра снега, а в январе — 88 миллиметров, что значительно превышает норму. Начало февраля тоже выдалось очень снежным.

Подробнее о снегопадах и паводке читайте в материале «Татар-информа» «Мы такого 13 лет не видели»: когда прекратится снежный апокалипсис в Татарстане.