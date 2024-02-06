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Метеоролог КФУ рассказал, когда закончатся снегопады в Татарстане
Огромный циклон с Северной Атлантики вместе с атмосферными фронтами принёс аномальное тепло и обильные снегопады в Татарстан. Однако уже в ближайшие дни характер погоды изменится. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.
«За шесть дней февраля в Казани выпало 19 миллиметров осадков при месячной норме 36 миллиметров. Снежный циклон сейчас постепенно смещается на восток. В тыловой части циклона откроется арктическое вторжение, поэтому температурный фон к концу недели будет ниже климатической нормы. В последующие дни осадки прекратятся и заметно похолодает, в ночные часы в конце недели столбики термометров в Казани будут опускаться до 22-23 градусов мороза», — рассказал он.
Спикер также отметил, что со следующей недели придёт новая порция тёплого воздуха с Атлантики, из-за чего вновь будет возможен снег. Переведенцев добавил, что холодное время года еще не заканчивается, а это значит — будут новые снегопады.
«По климату переход среднесуточной температуры через нулевую отметку в сторону весны обычно происходит в период с 31 марта по 3 апреля. Так что впереди еще два снежных месяца», — сказал профессор Казанского федерального университета.
Подробнее о снегопадах читайте в материале «Татар-информа» «Мы такого 13 лет не видели»: когда прекратится снежный апокалипсис в Татарстане.
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