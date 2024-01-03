В Татарстане ожидаются метели, снежные заносы и до 18 градусов мороза

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Сегодня, 3 января, в Татарстане сохранится холодная, пасмурная и снежная погода, но температурный фон немного поднимется. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным. По всему региону прогнозируется снег, в Казани — небольшой, на юге и юго-востоке — сильный. В отдельных районах, включая столицу РТ, вероятны метели с ухудшением видимости до одного-двух километров.

Северо-восточный ветер силой от 5 до 10 м/с местами будет усиливаться до 14 м/с (в Казани — до 13 м/с). На дорогах образуется гололедица, а кое-где, в том числе и в столице региона, снежные заносы.

В светлое время суток воздух в Татарстане после ночных морозов прогреется до -13, -18 градусов, в южных и восточных районах — до -7, -12 градусов, а в Казани — до -15, -17.

Согласно прогнозу синоптиков, как минимум до середины недели в Татарстане будет господствовать морозная, влажная и потому особенно дискомфортная погода. Перед Новым годом о резком арктическом вторжении предупреждали метеорологи Казанского федерального университета.

Вместе с тем профессор Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев объяснил, почему в целом 2024 год будет очень теплым. Январь в Татарстане при этом должен выдаться более снежным, чем обычно. Начало первого месяца года окажется на восемь градусов холоднее нормы.