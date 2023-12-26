Метеоролог КФУ объяснил, почему 2024 год будет очень теплым

Предстоящий 2024 год прогнозируется очень теплым в том числе из-за вероятного влияния Эль-Ниньо — повышения температуры в экваториальной части Тихого океана. Об этом рассказал профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев, сообщает пресс-служба вуза.

«Главный природный фактор — это Эль-Ниньо <…>. Явление Эль-Ниньо, которое может продолжаться полтора-два года, возникло в Северном полушарии весной, достигло активности осенью и, вероятнее всего, будет и весной следующего года», — пояснил исследователь.

Вместе с тем Юрий Переведенцев обратил внимание на то, что потепление климата обусловлено одновременно антропогенным (увеличение количества парниковых газов в атмосфере Земли) и природным факторами.

«Глобальное потепление климата не прекращается. Начиная с 2015 года, даже никаких пауз нет. Была небольшая пауза только в начале этого столетия», — констатировал профессор Казанского федерального университета.

При этом ученый, который является создателем регионального научного направления «Циркуляция атмосферы и изменения климата» и членом комиссии по климату Национального геофизического комитета Российской Академии наук, солидаризировался с высказанным в предварительном докладе Всемирной метеорологической организации о состоянии глобального климата предположении, что 2023 год окажется самым теплым за всю историю наблюдений.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстан на этой неделе придет похолодание, но перед Новым годом его опять сменит оттепель.

Эль-Ниньо (El Niño — «малыш, мальчик» в переводе с испанского), иначе Южная осцилляция — это колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Чаще так называют ту фазу осцилляции, при которой область нагретых приповерхностных вод смещается к востоку (противоположную фазу называют La Niña — «малышка, девочка» по-испански).



Под влиянием Эль-Ниньо ослабевают или вообще прекращаются пассаты и замедляется подъем глубинных вод к поверхности в восточной части Тихого океана. Происходящее там влияет на климат по всей планете, но особенно сильно — в Южной Америке, несколько более слабо — в Юго-Восточной Азии, Австралии, Северной Америке, Антарктиде и Африке.