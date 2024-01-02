В столице Татарстана из-за морозов отменили новогоднюю программу у «Чаши»

Главная новогодняя елка Казани у «Чаши»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Из-за установившейся в столице Татарстана морозной погоды отменено запланированное на сегодняшний вечер новогоднее представление в стиле маскарада «Карнавальная ночь» у Центра семьи «Казан». Об этом предупреждает городское Управление культуры.

«В связи с морозной температурой программа у Центра семьи „Казан“, запланированная на 17.00, сегодня не состоится», — сказано в сообщении.

В представлении у «Чаши» должны были принять участие артисты оригинального жанра, аниматоры и мимы. Также предполагалось выступление театра Руслана Риманаса и кавер-группы Blackjack.

Кроме того, путешествие символа наступившего 2024 года — дракона переносится на завтра. Таким образом, новогодний фургон 3 января побывает не только на парковке у ТЦ «Парк Хаус» (в 16.00 вместо запланированных 17.00), но и в ЦПКиО имени Горького (в 17.30) и у часов на улице Баумана (в 19.00).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане 2 января ожидаются метели, сильный ветер и до 23 градусов мороза.