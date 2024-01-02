Синоптики Татарстана вновь предупреждают о морозах и метелях с ухудшением видимости

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Завтра, 3 января, в Татарстане опять прогнозируется заметное понижение температурного фона. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В ночные и утренние часы местами по республике столбики термометров опустятся до -25, -29 градусов (в Казани — до -25, -26 градусов).

Кроме того, будет идти сильный снег. В отдельных районах региона вновь разыграются метели с ухудшением видимости до одного-двух километров.

Как сообщал «Татар-информ», сегодня днем в Татарстане воздух прогреется лишь до -15, -20 градусов, на севере республики — и вовсе только до -23 градусов, а в столице региона — до -20, -22. В Казани из-за холодов отменили новогоднюю программу у «Чаши».

Согласно прогнозу метеорологов, как минимум до середины недели в Татарстане сохранится холодная, влажная и, соответственно, особенно дискомфортная погода. О резком арктическом вторжении ранее предупреждали метеорологи Казанского федерального университета.