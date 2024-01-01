До середины недели в Татарстане ожидается снежная и морозная погода

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На смену предновогоднему аномальному теплу в Татарстан придет холодная, но при этом влажная и поэтому особенно дискомфортная погода. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

В частности, завтра, 2 января, в ночные и утренние часы местами по республике столбики термометров опустятся до -25, -30 градусов (в Казани — до -25, -27 градусов), о чем сообщал «Татар-информ».

В светлое время суток к юго-западным районам Татарстана подойдет атмосферный фронт очередного циклона. Он принесет с собой снегопады и метели, ветер усилится до 14 м/с. Но температурный фон повысится незначительно — до -15, -20 градусов (на севере региона — и вовсе только до -23).

В среду и четверг, 3 и 4 января, Татарстан продолжит находиться под влиянием циклона. Большую часть этого времени по всей республике будет идти снег, местами сильный, но днем 4-го числа, с отходом циклона на восток, он ослабнет до небольшого. Также в эти дни в отдельных районах прогнозируются метели и порывистый ветер. На дорогах образуется гололедица, местами возникнут снежные заносы.

Температура воздуха в среду ночью составит от -16 до -21 градуса (на севере РТ — и вовсе до -25), днем — от -11 до -16 (кое-где на юге и востоке потеплеет до 3–8 градусов ниже нуля). В четверг и ночью, и днем ожидается от -17 до -22 градусов (впрочем, на востоке — от -10 до -15).

Согласно предварительным данным синоптиков, в пятницу и субботу, 5 и 6 января, в Татарстане сохранится холодная погода, в отдельных районах вероятен небольшой снег. По ночам температура воздуха будет составлять от 17 до 22 градусов мороза (при прояснениях — до -25), тогда как в дневные часы — от -14 до -19.

«Низкие температуры воздуха в сочетании с порывистым ветром могут привести к переохлаждениям и обморожениям», — предупреждает Гидрометцентр РТ, призывая к внимательности.

О резком арктическом вторжении ранее предупреждали метеорологи Казанского федерального университета. Вместе с тем до этого профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев объяснил, почему в целом 2024 год будет очень теплым. Январь в Татарстане при этом должен выдаться более снежным, чем обычно.