В Альметьевске из-за холодов отменили новогоднюю программу

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ

Второго января в Альметьевске в связи с погодными условиями отменяются культурно-развлекательные мероприятия на площади Нефтяников, в парке «Здоровье» и в поселке Нижняя Мактама.

В последующие дни для альметьевцев запланирована активная программа.

«В зимние каникулы запланирована активная семейная программа, — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района. — С 2 по 15 января гости и жители нефтеграда могут прийти в парк „Здоровье“, там их ждут новогодние загадки, подарки для зверят, фото-конкурс, дискотека с Гринчем, фольга-шоу, песни-танцы с ожившей елкой и многое другое».

На площади Нефтяников с 25 декабря по 7 января проходит марафон новогодних мультфильмов «Кабы не было зимы», новогодняя дискотека «Территория волшебства», веселые игры со сказочными персонажами и трехметровыми ростовыми куклами. Время проведения — с 16.30 до 19.30.

Восьмого января в Альметьевском районе у сельских домов культуры пройдут семейные соревнования на санках и ледянках. Время проведения — с 16 до 18 часов.

Помимо этого, дети участников специальной военной операции из Альметьевска смогли в этом году самостоятельно выбрать подарки к Новому году. Для этого им вручили сертификаты на 3 тыс. рублей для покупок на маркетплейсе Ozon. В целом же темой этого Нового года в Альметьевске стали семейные традиции.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Альметьевске из-за новогодних праздников на три недели перекроют дорогу, а также ограничат продажу алкоголя в торговых точках, расположенных у мест проведения новогодних мероприятий.