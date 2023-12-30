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«Ждем резкое арктическое вторжение»: какой сюрприз преподнесет погода в новогоднюю ночь
Погода в новогоднюю ночь в Казани будет весьма контрастной, предупреждают метеорологи. Ожидается резкое арктическое вторжение, которое станет своеобразным «новогодним представлением». Каких сюрпризов ждать от природы в предстоящие каникулы – в обзоре «Татар-информа».
«На смену атлантическому воздуху придет арктический»
Именно в новогоднюю ночь произойдет существенная перемена погоды, предупредил профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.
«31 декабря днем еще сохранится аномальное тепло, а потом резко похолодает. Будет быстро повышаться давление, температурный фон понизится», – сообщил он.
Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев пояснил, что сейчас мы находимся в тылу циклона, который долго определял характер погоды в регионе.
«Но если посмотреть на синоптическую карту, то этот циклон смещается в глубь континента. Антициклон с севера своим гребнем начнет оказывать влияние на погоду в нашем регионе 1 января», – добавил он.
Согласно предварительному прогнозу, 31 декабря в дневные часы в Казани температура воздуха составит минус 6 градусов, местами выпадет небольшой снег. В ночь на 1 января столбики термометров опустятся до минус 16 градусов.
«На смену атлантическому воздуху придет арктический. Воздушные массы с севера не принесут больших осадков. Новогодняя ночь будет контрастной: из аномального тепла мы попадем в аномальный холод, минуя среднесуточную климатическую норму, которая сейчас составляет минус 9 градусов. Возможен небольшой снег», – отметил Аухадеев.
По данным Гидромета РТ, 31 декабря в целом по республике будет облачно, пройдет снег, а в южных районах – мокрый снег. Днем местами ожидается метель. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, местами порывами до 12 м/с. Минимальные температуры воздуха ночью составят от минус 6 до минус 11 градусов, в южных районах от 0 до минус 5 градусов. Максимальные температуры воздуха днем составят от минус 2 до минус 7 градусов, а в южных районах от минус 2 до плюс 2 градусов, на дорогах гололедица.
На протяжении трех лет 1 января в Казани было аномально тепло
Интересно, что по статистике прошлых лет в новогоднюю ночь снег в Казани выпадает достаточно часто, с вероятностью до 70%. По данным Тимура Аухадеева, на протяжении трех последних лет в Казани погода 1 января была аномально теплой, но предстоящий январь изменит эту тенденцию. 1 января 2024 года днем в столице Татарстана ожидается минус 14 градусов мороза. Вероятность выпадения осадков в этот день небольшая.
«Норма среднесуточной температуры воздуха 1 января в городе составляет минус 9,3 градуса. Мы уже три года подряд не наблюдали в этот день температуры, близкие к климатической норме. 1 января 2023 года было аномальное тепло, среднесуточная температура воздуха составляла минус 3 градуса, в 2022 году – минус 5 градусов. Зато в 2021 году было минус 9,3 градуса», – сообщил собеседник «Татар-информа».
По прогнозу Гидромета Татарстана, 1 января 2024 года по республике будет облачно. Ночью выпадет снег, местами сильный, возможна метель. Днем тоже пройдет небольшой снег. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, ночью местами порывами до 13 м/с. Минимальные температуры воздуха ночью составят от минус 9 до минус 14 градусов, в северных районах – до минус 18 градусов. Максимальные температуры воздуха днем составят от минус 9 до минус 14 градусов, на дорогах сохранится гололедица.
В настоящее время высота снежного покрова на метеостанции КФУ составляет более 40 см, что значительно выше нормы. Первый зимний месяц норму по осадкам перевыполнил, в Казани выпало около 60 мм. Существенный вклад в эту снежную копилку внес последний декабрьский снегопад.
Январь будет холодным и снежным
В последние дни уходящего года Гидромет России обновил прогноз погоды на предстоящий январь в столице Татарстана. Из него следует, что среднемесячная температура в первом месяце 2024 года будет ниже климатической нормы на один градус, а осадки ожидаются выше нормы. Если вспомнить предыдущий прогноз на отопительный сезон, в нем предполагалось, что температура в январе в Казани будет близкой к климатической норме. Первая декада января в Казани ожидается морозной. Среднесуточная температура будет ниже нормы на 4-5 градусов.
«Первая неделя нового года у нас будет со значительной отрицательной температурной аномалией. Морозы связаны с влиянием барического гребня с севера. Судя по тому, как процесс развивается, нам угрожает именно северная история. В последующие дни похолодает еще больше. Предполагаю, что волна холода задержится на пять дней», – сказал Тимур Аухадеев.
2 и 3 января в дневные часы в Казани столбики термометра опустятся до минус 18-20 градусов, а в ночные часы – до минус 22-23 градусов.
«Похолодание обусловлено северным затоком, ультраполярным вторжением», – пояснил Аухадеев.
Говоря о предстоящих холодах, Юрий Переведенцев добавил, что Никольские морозы обычно случаются 19 декабря, но в этом году в эту дату их не было, морозы пришли раньше. Рождественские морозы бывают 6-7 января, но в новом году, вероятно, они тоже придут раньше.
Профессор КФУ напомнил, что самые сильные новогодние морозы за всю историю метеонаблюдений в Казани наблюдались в ночь с 31 декабря 1978 года на 1 января 1979 года.
«Тогда температура в Казани опускалась до минус 44 градусов, а в районе аэропорта до минус 47 градусов. В последующие годы таких суровых морозов в городе не было. Самые холодные зимы были в 1941 и 1942 годах, тогда температуры опускались тоже до 44-45 градусов мороза. Однако такие события стали редкими», — заключил Переведенцев.
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