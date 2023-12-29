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Гидрометцентр РТ: Январь в Татарстане выдастся более снежным, чем обычно
Предстоящий январь 2024 года в Татарстане будет традиционно холодным, но более снежным, чем обычно. Это следует из месячного прогноза Гидрометцентра РТ.
Средняя температура воздуха в январе ожидается в пределах климатической нормы. Последняя составляет -10 градусов по Казани и -10,9 градуса по республике в целом.
При этом прогнозируется, что количество осадков окажется выше климатической нормы, которая составляет 46 миллиметров по столице РТ и 33 миллиметра по региону.
Ранее профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев объяснил, почему 2024 год будет очень теплым.
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