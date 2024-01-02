Начало января в Татарстане окажется на 8 градусов холоднее нормы

В Татарстане средняя температура воздуха в первую декаду января 2024 года будет на восемь градусов ниже климатической нормы. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Для республики климатическая норма в период с 1 по 10 января равняется -10,7 градуса, а для Казани — -9,8 градуса, отмечают синоптики.

Согласно прогнозу метеорологов, как минимум до середины недели в Татарстане сохранится холодная, влажная и, соответственно, особенно дискомфортная погода. О резком арктическом вторжении ранее предупреждали метеорологи Казанского федерального университета.

Вместе с тем до этого профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев объяснил, почему в целом 2024 год будет очень теплым. Январь в Татарстане при этом должен выдаться более снежным, чем обычно.