В Россию из Азербайджана ввезли очередную партию яиц

Азербайджан поставил России очередную партию куриных яиц более чем из 300 тыс. штук. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

«Тринадцатого января через пункт пропуска „Яраг-Казмаляр“ ввезена очередная партия пищевого яйца из Азербайджана в количестве 18,63 тонны (306 тыс. шт.) для дальнейшей реализации на территории России», — отмечают в ведомстве.

Всего, по данным Россельхознадзора, в РФ из Азербайджана уже ввезли 1,8 млн яиц. Первая партия яиц массой 36 тонн (612 тыс. штук) прибыла в Россию 19 декабря, вторая массой 18 тонн (306 тыс. штук) — 21 декабря. Также в Россию, уже в новом году, ввезли и яйца из Турции.