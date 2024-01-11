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Экономика 11 января 2024 09:34

Путин назвал ошибку властей, приведшую к росту цен на яйца

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Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с ростом цен на яйца. По его мнению, власти вовремя не учли растущий спрос на этот вид продукции.

«По яйцу видите у нас что произошло? Вовремя не сориентировались — объем-то производства у нас не уменьшился. Потребление увеличилось в связи с реальными располагаемыми доходами населения — немножко, но все-таки доходы у людей выросли. Начали больше приобретать яйца, мясо курицы, а вовремя о том, чтобы открыть импорт [власти] не подумали. Бум — и цены полетели», — сказал Президент на совещании с предпринимателями Дальневосточного федерального округа.

#куриные яйца #рост цен #Владимир Путин
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