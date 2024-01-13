Производство молока в Татарстане за 2023 год выросло на 7%, яиц — 2%

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В 2023 году в Татарстане произведено 2 млн 187 тыс. тонн молока с ростом на 149 тыс. тонн (107% к уровню 2022 года), а также 1 млрд 570 млн штук яиц (рост 2%) и 512 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе (97%). Об итогах в сфере животноводства на совещании в Доме Правительства РТ доложил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Он уточнил, что средняя продуктивность коров достигла 7 773 кг (+648 кг к 2022 году). Республика полностью обеспечивает себя продукцией животноводства.

54% мяса птицы производит птицефабрика «Челны – Бройлер», входящая в агрохолдинг «Агросила». Из-за жаркой погоды в июле 2023 года объемы сократились на 10 тыс. тонн – пришлось уменьшить плотность посадки птицы. Сейчас идет постепенное наращивание объема производства, к начальным мощностям планируют вернуться во втором квартале 2024 года.

Одной из точек роста производства молока является строительство молочных ферм и комплексов. В прошлом году было введено в эксплуатацию 19 молочных комплексов на 10,6 тыс. голов. Сейчас на разных стадиях реализации находится 21 инвестпроект на 14,1 тыс. коров, в этом году введут 11 комплексов на 6,8 тыс. голов.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами провел Раис Татарстана Рустам Минниханов.