Минсельхоз РФ ожидает снижения цен на яйца в ближайшее время

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В ближайшее время прогнозируется снижение цен на куриные яйца в торговых сетях. Их стоимость у производителей за последние две недели снизилась на 2,5% по первой категории и на 4,2% — по второй. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Титов, передает ТАСС.

«Минсельхоз держит на особом контроле ситуацию с ценами на социально значимые продукты. В частности, предпринимаются все необходимые меры для стабилизации цен на яйцо», — заверил журналистов чиновник.

В свою очередь генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов сказал, что после окончания периода повышенного предновогоднего спроса цены на яйца стабилизировались и уже пошли вниз в оптовом сегменте.

Представитель отрасли также заметил, сославшись на экспертные оценки, что производство яиц в 2023 году показало положительную динамику, несмотря на вспышки птичьего гриппа в ряде регионов, и предположил, что в 2024-м рост производства сохранится.

При этом ранее генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева заявила «Парламентской газете», что серьезного падения цен на яйца, даже после появления импортной продукции, можно не ждать.

«На мой взгляд, установившиеся цены — 110−125 рублей за десяток — абсолютно нормальные, справедливые и адекватные для данного продукта», — подчеркнула она.

Во время «Прямой линии» Президент РФ Владимир Путин извинился за высокие цены на яйца. По его словам, они стали расти из-за сбоя в работе Правительства. Впоследствии в Кремле объяснили сложившуюся ситуацию естественными рыночными процессами.

В Руспродсоюзе в декабре ожидали, что яйца в рознице начнут дешеветь после Нового года. Аналогичной точки зрения придерживались в Минсельхозе России и Минсельхозпроде Татарстана. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заметила, что яйца подорожали не только из-за инфляции.