В России стартовал сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

С сегодняшнего дня волонтеры избирательного штаба действующего Президента РФ Владимира Путина совместно с отделениями Общероссийского народного фронта и партии «Единая Россия» приступают к сбору подписей в поддержку самовыдвижения политика на предстоящих выборах главы государства. Об этом сообщает ТАСС.

«По всей стране мы проводим инструктаж и обучение сборщиков, которые в день получения подписных листов будут готовы приступить к работе. Желающих принять участие очень много», — приводит слова руководителя центрального исполкома «Единой России» Александра Сидякина пресс-служба партии.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что предстоящие выборы Президента России продлятся три дня, с 15 по 17 марта 2024 года. Центризбирком утвердил календарный план мероприятий по их подготовке.

Нынешний российский лидер Владимир Путин решил выдвинуться на новый президентский срок. В случае победы для него это будет уже пятая по счету президентская каденция.

Более 700 человек вошли в команду поддержки самовыдвижения Путина. Съезд партии «Единая Россия» единогласно поддержал его кандидатуру. Глава государства сдал документы в ЦИК, позднее они были зарегистрированы.

Самовыдвиженцу, собирающемуся принять участие в выборах Президента РФ, необходимо собрать 300 тыс. подписей, причем на каждый регион должно приходиться не более 7,5 тыс. подписей. Для регистрации кандидатом на выборах подписи нужно сдать в ЦИК до 18.00 по Москве 31 января.