Съезд «Единой России» единогласно поддержал кандидатуру Путина на выборах–2024

XXI съезд политической партии «Единая Россия» единогласно принял самовыдвижение Президента России Владимира Путина на предстоящих выборах 2024 года. Голосование провел председатель партии Дмитрий Медведев.

Напомним, что глава государства сообщил об участии в новых президентских выборах 8 декабря — на церемонии по случаю Дня Героев Отечества. Накануне его самовыдвижение поддержала группа инициативных избирателей, в которую вошло более 750 человек.

Выборы пройдут в течение трех дней – с 15 по 17 марта 2024 года.