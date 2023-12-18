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Политика 18 декабря 2023 16:58

Путин сдал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в Президенты РФ

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Путин сдал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в Президенты РФ
Президент России Владимир Путин
Фото: kremlin.ru

Действующий глава государства Владимир Путин сдал документы в Центральную избирательную комиссию России для регистрации кандидатом в Президенты РФ. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Да. Сдал», — сообщил в ответ на соответствующий вопрос официальный представитель Кремля.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что предстоящие выборы Президента России продлятся три дня, с 15 по 17 марта 2024 года. Центризбирком утвердил календарный план мероприятий по их подготовке.

Нынешний российский лидер Владимир Путин решил выдвинуться на новый президентский срок. В случае победы для него это будет уже пятая по счету президентская каденция.

Более 700 человек вошли в команду поддержки самовыдвижения Путина. Позднее съезд партии «Единая Россия» единогласно поддержал его кандидатуру.

Видео: пресс-служба Кремля.

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