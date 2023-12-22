300 тысяч подписей, волонтеры и герой Баксиков: каким будет штаб Путина в Казани

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Важный шаг в предвыборной кампании»

«Сегодня значимое общественно-политическое событие для нашей республики – открытие регионального избирательного штаба по выборам кандидата на должность Президента России Владимира Путина. Это важный шаг в предвыборной кампании, которая набирает обороты», – заявил сопредседатель регионального избирательного штаба, руководитель исполкома народного фронта в Татарстане Ринат Фазылов на открытии избирательного штаба.

Сам штаб расположился в здании ДОСААФа Татарстана. Помещение разделено на две части: общественная приемная и публичное пространство. Общественная приемная будет работать с 10 до 17 часов со вторника по субботу. Любой житель республики может посетить ее в это время и оставить свое обращение, а также поставить подпись в поддержку Владимира Путина.

Публичное пространство будет использоваться для проведения встреч с доверенными лицами, волонтерами, экспертами и сопредседателями штаба. Причем эта часть штаба будет работать круглосуточно.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Даже не рассматривала другие варианты»

Координировать работу штаба будут его сопредседатели, в число которых, помимо Фазылова, вошли старший лейтенант, герой России Расим Баксиков, а также блогер и общественный деятель Алина Гилматдинова.

По словам Гилматдиновой, становясь сопредседателем штаба Путина она даже не рассматривала выбор команды какого-либо другого кандидата, помимо действующего Президента России. Баксиков же сказал, что считает своим гражданским долгом оказать максимальную поддержку Владимиру Путину.

«С 2000 года мы наблюдаем как Владимир Владимирович участвовал в развитии нашего государства. Нас боятся на Западе, его боятся на Западе и пусть дальше боятся. Мы видели, как развивается страна, и я очень доволен работой Путина, но считаю, что он еще не закончил и уходить ему нельзя. Да и других претендентов на должность верховного главнокомандующего я не вижу», – пояснил герой России свою позицию.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Баксиков также подчеркнул, что готов, в случае необходимости, лично принимать обращения граждан.

Волонтеры планируют собрать 300 тыс. подписей в поддержку Путина

Большая часть работы штаба придется на волонтеров, одним из которых стал руководитель региональной команды «Молодежка ОНФ» Дамир Нургалиев.

Одним из их основных функционалов волонтеров кроме приема обращений и сбора подписей, будет оказание различной консультационной помощи жителям республики. Нургалиев отметил, что сбор подписей планируется в публичных местах с большим трафиком. Планируется собрать не менее 300 тысяч подписей.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«На данный момент функционал волонтеров будет очень обширным, но основной задачей будет работа с гражданами: это и круглые столы, и работа по адресным заявкам и многое другое», – сказал волонтер.

Мониторить выборы будут несколько тысяч наблюдателей

В третьей декаде декабря в Общественной палате Татарстана стартовала работа общественного штаба по наблюдению за выборами. Их отслеживать будет несколько тысяч человек.

«Общественный штаб – это горячая точка наблюдения. Здесь будет налажен мониторинг всего избирательного процесса именно в части соблюдения прав граждан. Вся работа будет направлена на обеспечение прозрачности и легитимности выборов. Мы намереваемся обучить несколько тысяч человек», – отмечала председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

Напомним, что во время первой встречи штаба, эксперты общественной палаты, а также представители молодежных организаций и общественники обсудили особенности проведения кампании в будущем году, а также основные вопросы и риски, которые могут возникнуть при голосовании.

Так, на время трех дней выборов, потребуется большее число наблюдателей, считает глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев. Он отметил, что Центральная избирательная комиссия больше всех заинтересована в наличие как можно большего числа наблюдателей, так как главный приоритет в работе направлен на открытость и легитимность.

При этом председатель ЦИК РТ подчеркнул, что в законодательстве произошли серьезные изменения касательно работы наблюдателей на избирательных участках, благодаря которым их может быть больше.

Выборы пройдут с 15 по 17 марта

Предстоящие выборы Президента России продлятся три дня – с 15 по 17 марта 2024 года. Центральная избирательная комиссия утвердила календарный план мероприятий по их подготовке.

Первым подал документы для регистрации на выборах Владимир Путин. Он объявил о планах баллотироваться на выборы президента 8 декабря в ответ на просьбу спикера парламента ДНР, командира батальона «Спарта» Артема Жоги.

«Президент сказал, что он будет баллотироваться на выборах президента РФ. Мы все, я с уверенностью это говорю, на воссоединенных территориях, вся Россия, мы его поддерживаем. Это наш президент, с Владимиром Владимировичем победа будет за нами. Мы очень рады, что он услышал нашу просьбу», – отметил он.

Более 700 человек вошли в команду поддержки самовыдвижения Путина. Съезд партии «Единая Россия» единогласно поддержал его кандидатуру.

Сам Путин на встрече с представителями ЦИК и региональных избиркомов отмечал, что органы власти в нашей стране избираются гражданами на прямых выборах, в условиях высокой конкуренции. «Поэтому чёткая организация выборов, их открытое, честное, законодательно выверенное проведение имеют очень важное, если не сказать определяющее, значение с точки зрения сохранения внутренней политической стабильности, как для легитимности избранной власти, так и для укрепления доверия людей к итогам голосования», – заявлял он.

Общественное доверие к результатам выборов за три года выросло в 1,3 раза

За 30 лет своего существования избирательная система страны, развиваясь и совершенствуясь, стала одной из самых передовых в мире. Основа избирательной системы РФ – обеспечение легитимности выборного процесса во всех его аспектах.

Контроль избирательных процедур – одна из ключевых мер для легитимизации процесса. Обеспечение честности и прозрачности процедуры происходит по нескольким направлениям:

Развитие института общественных наблюдателей. С июня по сентябрь в 49 регионах России обучение по программе Общественной палаты РФ и Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» прошли более 100 тысяч будущих наблюдателей. Повышение конкуренции на выборах и снижение административных барьеров для участия. Технологизация процессов и контроля. Дистанционное электронное голосование, многодневное голосование, видеонаблюдение на участках.

Исследование ВЦИОМ показало, что менее чем за три года уровень общественного доверия к результатам выборов вырос в 1,3 раза. По оценкам электорально активных граждан (доля группы – 63%), выборы в их регионе, как правило, проходят честно, без серьезных нарушений закона (67%), заявили об обратном 22%, тогда как каждый девятый затруднился оценить честность выборов в своем регионе (11%).