ЦИК зарегистрировал документы, поданные Путиным на президентские выборы

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Центральная избирательная комиссия России на сегодняшнем заседании зарегистрировала группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения действующего главы государства Владимира Путина на выборах Президента РФ. Об этом сообщает ТАСС.

ЦИК также разрешил открыть специальный счет в Сбербанке, чтобы начать сбор 300 тыс. подписей избирателей для регистрации на выборах, и зарегистрировал уполномоченных Путина по финансовым вопросам.

«Принято единогласно», — объявила решение Центризбиркома его председатель Элла Памфилова.

Самовыдвиженцу необходимо собрать не менее 300 тыс. подписей в свою поддержку (на каждый регион должно приходиться не менее 7,5 тыс. подписей от людей, проживающих на его территории). Представить подписи в ЦИК необходимо до 31 января, после чего комиссия проверит их и в течение десяти дней примет решение о регистрации кандидата или об отказе в ней.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что предстоящие выборы Президента России продлятся три дня, с 15 по 17 марта 2024 года. Центризбирком утвердил календарный план мероприятий по их подготовке.

Нынешний российский лидер Владимир Путин решил выдвинуться на новый президентский срок. В случае победы для него это будет уже пятая по счету президентская каденция.

Более 700 человек вошли в команду поддержки самовыдвижения Путина. Позднее съезд партии «Единая Россия» единогласно поддержал его кандидатуру. Затем глава государства сдал документы в ЦИК.