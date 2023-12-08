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ЦИК: Выборы Президента России состоятся с 15 по 17 марта 2024 года
Предстоящие выборы Президента России продлятся три дня, с 15 по 17 марта 2024 года. Об этом проинформировала председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, передает РИА Новости.
«Проект постановления предусматривает проведение голосования на выборах Президента в течение трех дней — 15, 16, 17 марта 2024 года», — пояснила глава ведомства.
Члены Центризбиркома приняли постановление о трехдневном формате президентских выборов в ходе голосования, инициированного Памфиловой.
При этом она заявила, что такой формат уже становится традиционным для российской избирательной системы, и напомнила, что впервые его применили при голосовании по поправкам в Конституцию во время пандемии коронавируса.
По мнению Памфиловой, которая сослалась на подтверждения из разных источников, «большинству избирателей этот формат голосования пришелся по душе».
Upd. (14.35): Накануне Совет Федерации РФ назначил дату выборов Президента России. Позднее председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев рассказал, как комиссия готовится к выборам главы государства.
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