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Путин заявил о планах выдвигаться на новый президентский срок
Действующий глава российского государства Владимир Путин сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срок. Об этом сообщает РИА Новости.
Российский лидер поделился своими намерениями в беседе с участником специальной военной операции — Героем ДНР Артемом Жогой, отмечает агентство.
Upd. (14.41): Командир батальона «Спарта» выразил удовлетворение тем, что Президент «услышал нашу просьбу о выдвижении». По мнению военного, Путина поддерживает «вся Россия». Он добавил, что на фронте все переживали, будет ли политик баллотироваться.
В случае победы для Владимира Путина это будет уже пятая по счету президентская каденция.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что предстоящие выборы Президента России продлятся три дня, с 15 по 17 марта 2024 года. Это решение утвердил ЦИК РФ.
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