Путин заявил о планах выдвигаться на новый президентский срок

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Действующий глава российского государства Владимир Путин сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срок. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский лидер поделился своими намерениями в беседе с участником специальной военной операции — Героем ДНР Артемом Жогой, отмечает агентство.

Upd. (14.41): Командир батальона «Спарта» выразил удовлетворение тем, что Президент «услышал нашу просьбу о выдвижении». По мнению военного, Путина поддерживает «вся Россия». Он добавил, что на фронте все переживали, будет ли политик баллотироваться.

В случае победы для Владимира Путина это будет уже пятая по счету президентская каденция.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что предстоящие выборы Президента России продлятся три дня, с 15 по 17 марта 2024 года. Это решение утвердил ЦИК РФ.