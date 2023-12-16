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Когогин: Более 700 человек вошли в команду поддержки самовыдвижения Путина
Свыше 700 человек официально зарегистрированы в группу избирателей в поддержку самовыдвижения Президента России Владимира Путина на выборах 2024 года. Об этом во время собрания инициативной группы избирателей заявил гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин.
«Хочу открыть собрание по выдвижению кандидата в Президенты нашей страны Владимира Владимировича Путина. Зарегистрировалось более 700 человек, кворум — 500. Предлагаю считать наше собрание открытым», — цитирует его ТАСС.
Как уточнил позднее руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, число регистраций превысило 750.
Собрание проходит в столичном концертном зале «Зарядье». По закону кандидат-самовыдвиженец на участие в выборах должен собрать группу избирателей не менее чем в 500 человек. Они должны быть гражданами России и обладать активным избирательным правом.
Выборы Президента России продлятся с 15 по 17 марта 2024 года. Напомним, что о решении выдвинуться на новый срок Владимир Путин объявил 8 декабря — на церемонии по случаю Дня Героев Отечества.
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