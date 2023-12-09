ЦИК РФ утвердил календарный план мероприятий по подготовке выборов Президента

Фото: пресс-служба ЦИК РФ

Центральная избирательная комиссия РФ утвердила календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента России. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В частности, сейчас начался этап выдвижения кандидатов н пост главы государства. Он продлится до 27 декабря для самовыдвиженцев и до 1 января — для кандидатов, выдвинутых политическими партиями.

Претенденты должны будут к 31 января собрать подписи в свою поддержку. Речь идет о более чем 300 тыс. подписей для самовыдвиженцев и о более чем 100 тыс. для кандидатов от партий.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что предстоящие выборы Президента России продлятся три дня, с 15 по 17 марта 2024 года. Соответствующее решение принял Центризбирком.

Действующий глава российского государства Владимир Путин решил выдвинуться на новый президентский срок. В случае победы для него это будет уже пятая по счету президентская каденция.