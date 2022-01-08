В Казахстане во время беспорядков от огнестрельного ранения умер ребенок

11-летний ребенок погиб от огнестрельного ранения в ходе беспорядков в Алма-Ате, сообщила ТАСС пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Казахстане.

«По информации уполномоченного по правам ребенка Аружан Саин, 5 января в Алма-Ате от огнестрельного ранения погиб ребенок. Родители прогуливались со своими детьми, когда раздался выстрел, который стал для 11-летнего казахстанца роковым», — сказано в сообщении.

Ранее 7 января в одну из детских больниц казахстанской столицы с тяжелыми огнестрельными ранениями доставили подростка 15 лет, сейчас врачи борются за его жизнь. Сообщается, что пострадавший ехал с отцом на машине, когда их автомобиль расстреляли.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев официвльно объявил 10 января днем траура по погибшим в ходе беспорядков.

В первые дни нового года жители республики вышли на массовые митинги. Причиной стало двукратное повышение цен на сжиженный газ. Вслед за этим последовала отставка Правительства и принят ряд мер, однако протестные акции не завершились, наоборот, столкновения с правоохранителями стали более частыми.