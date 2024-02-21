В Казань прибыл Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Казань. В международном аэропорту его встретил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, передает пресс-служба Раиса РТ.

Узбекистанский лидер посетил Татарстан в рамках рабочего визита в нашу страну – сегодня вечером гость примет участие в церемонии открытия Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего», которая пройдет в МВЦ «Казань Экспо».

Напомним, в торжественном открытии турнира примут участие лидеры и других стран. В Казань уже прибыли Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Беларуси Александр Лукашенко, вице-президент Республики Зимбабве Константино Гувейа Домиником Ньикадзино Чивенгой, а также Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров. Кроме того, в столицу республики прилетел Президент России Владимир Путин – он посетил Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова — филиал ПАО «Туполев».

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Всего в турнире примут участие 282 международные команды из 107 стран, объединяющие свыше 2 тыс. спортсменов. Президент России Владимир Путин назвал предстоящие соревнования по киберспорту самыми масштабными в мире, а Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что «Игры будущего» и Игры стран БРИКС в Казани оставят огромный след в истории.