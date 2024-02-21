Минниханов на встрече с первым вице-президентом Зимбабве: Роль Африки продолжает расти

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с первым вице-президентом Республики Зимбабве Константино Гувейа Домиником Ньикадзино Чивенгой, который прибыл в Россию по приглашению ее руководства для участия в мероприятиях проходящего в Казани международного мультиспортивного турнира «Игры будущего». Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Роль Африки в системе мировой экономики и международных отношений продолжает поступательно расти. В последние годы Африканский континент демонстрирует внушительные темпы экономического роста», — заметил в ходе беседы Рустам Минниханов.

Раис Татарстана подчеркнул, что для России Африка является важным внешнеполитическим и внешнеэкономическим партнером, взаимодействие с которым во всех областях требует более активного развития.

По итогам девяти месяцев прошлого, 2023 года товарооборот между сторонами составил 138 млн долларов. Во время встречи был отмечен большой потенциал для развития сотрудничества в таких областях, как энергетика, машиностроение, медицина и IT.

В свою очередь первый вице-президент Зимбабве поздравил Рустама Минниханова с проведением в Казани такого важного инновационного события, как «Игры будущего».

«Хочу поблагодарить вас по-братски от имени Президента нашей страны (Эммерсона Мнангагвы — прим. Т-и) за широкое теплое гостеприимство. Он передавал свое приветствие вам. Мы летели сюда с мыслью о том, что между нашими странами — десятилетия сотрудничества. Мы должны укреплять нашу дружбу на основе экономического пространства», — отметил Константино Чивенга.