Лукашенко прилетел в Казань на «Игры будущего»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко прилетел в Казань. В международном аэропорту столицы РТ гостя встретил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Также лидера Беларуси встретили девушки в национальных костюмах. Они угостили Лукашенко караваем и чак-чаком. Уточняется, что Лукашенко прилетел для участия в мероприятиях «Игр будущего».

Ранее сообщалось, что в Казань прилетел Президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Он также поучаствует в мероприятиях «Игр будущего».

Также организаторы обещают на открытии «Игр будущего» фиджитал-шоу в двух реальностях.