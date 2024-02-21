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Политика 21 февраля 2024 12:01

Лукашенко прилетел в Казань на «Игры будущего»

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Лукашенко прилетел в Казань на «Игры будущего»
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко прилетел в Казань. В международном аэропорту столицы РТ гостя встретил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Также лидера Беларуси встретили девушки в национальных костюмах. Они угостили Лукашенко караваем и чак-чаком. Уточняется, что Лукашенко прилетел для участия в мероприятиях «Игр будущего».

Ранее сообщалось, что в Казань прилетел Президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Он также поучаствует в мероприятиях «Игр будущего».

Также организаторы обещают на открытии «Игр будущего» фиджитал-шоу в двух реальностях.

#Александр Лукашенко #игры будущего #Казань
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