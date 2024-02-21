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Лукашенко прилетел в Казань на «Игры будущего»
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко прилетел в Казань. В международном аэропорту столицы РТ гостя встретил Раис Татарстана Рустам Минниханов.
Также лидера Беларуси встретили девушки в национальных костюмах. Они угостили Лукашенко караваем и чак-чаком. Уточняется, что Лукашенко прилетел для участия в мероприятиях «Игр будущего».
Ранее сообщалось, что в Казань прилетел Президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Он также поучаствует в мероприятиях «Игр будущего».
Также организаторы обещают на открытии «Игр будущего» фиджитал-шоу в двух реальностях.
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