В Казань прилетел президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров

В Казань прибыл президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров. В международном аэропорту столицы РТ его встретил Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Как сообщили в пресс-службе Полпреда ПФО, президент Кыргызстана поучаствует в мероприятиях в рамках «Игр будущего». Также Жапаров планирует посетить некоторые объекты, чтобы познакомиться с экономическим и промышленным потенциалом РТ.

Отметим, что полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров тоже будет участвовать в мероприятиях «Игр будущего» 21 февраля.

Ранее сообщалось, что в Казань прилетел Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик c рабочим визитом.

Фото: пресс-служба Полпреда ПФО