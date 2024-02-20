Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казань прилетел президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров
В Казань прибыл президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров. В международном аэропорту столицы РТ его встретил Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Как сообщили в пресс-службе Полпреда ПФО, президент Кыргызстана поучаствует в мероприятиях в рамках «Игр будущего». Также Жапаров планирует посетить некоторые объекты, чтобы познакомиться с экономическим и промышленным потенциалом РТ.
Отметим, что полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров тоже будет участвовать в мероприятиях «Игр будущего» 21 февраля.
Ранее сообщалось, что в Казань прилетел Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик c рабочим визитом.
Фото: пресс-служба Полпреда ПФО
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»