Путин об «Играх будущего»: Россия проведет самые масштабные соревнования по киберспорту

Трофей «Игр будущего»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кандидат в Президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин на встрече с доверенными лицами назвал предстоящие «Игры будущего» в Казани самыми масштабными в мире состязаниями по киберспорту.

«Что касается киберспорта, то сейчас соревнования намечаются. Надеюсь, они будут очень интересными. Такого масштаба соревнования подобного рода ни одна страна мира еще не проводила. Мы здесь делаем первые шаги», — подчеркнул российский лидер (цитата по ТАСС).

«Очень бы хотелось, чтобы это привлекло большое количество прежде всего молодых людей, которые интересуются такими современными видами спорта. Мы будем обязательно это продолжать», — пообещал Владимир Путин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что свое участие в «Играх будущего» подтвердили команды из 107 стран мира. До этого были названы дисциплины и места проведения турнира.

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» пройдет в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года. 14 ноября на ВДНХ состоялась церемония «100 дней до начала Игр будущего в Казани», на которой Президент РФ дал старт обратному отсчету до начала соревнований.