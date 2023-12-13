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Общество 13 декабря 2023 18:50

Минниханов: Игры будущего и Игры стран БРИКС в Казани оставят огромный след в истории

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Минниханов: Игры будущего и Игры стран БРИКС в Казани оставят огромный след в истории
Фото: пресс-служба Раиса РТ

В 2024 году Казань впервые примет два крупнейших мультиспортивных мероприятия — Игры будущего и Спортивные игры стран БРИКС. Оба масштабных события оставят след в истории республики и страны. Об этом Раис РТ Рустам Минниханов сказал на церемонии, посвященной подведению итогов спортивного сезона 2023 года и празднованию 100-летия образования государственного органа управления в сфере физкультуры и спорта.

«Уверен, они оставят огромный след в истории республики и страны, а участники и гости столицы получат множество незабываемых эмоций», — подчеркнул руководитель республики.

Он также напомнил, что Президент России Владимир Путин объявил 2024-й Годом семьи, отметив взаимосвязь популяризации здорового образа жизни и традиционных семейных ценностей.

«Бесспорно, популяризация здорового образа жизни способствует защите идеалов семьи и сохранению традиционных семейных ценностей», — приводит слова Раиса РТ его пресс-служба.

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. 14 ноября на ВДНХ состоялась церемония «100 дней до начала Игр будущего в Казани», на которой Президент России дал старт обратному отсчету до начала соревнований. Саммит БРИКС пройдет в столице республики в октябре, на него приглашены главы 26 государств.
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#Рустам Минниханов #Владимир Путин #Год семьи #спорт
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