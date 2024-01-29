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Свое участие в Играх Будущего в Казани подтвердили команды из 107 стран мира
В Москве, на ВДНХ, состоялась жеребьевка Международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего» в 10 дисциплинах. Всего подписаны соглашения с 277 командами из 107 стран, передает пресс-служба Минспорта РТ.
«Сегодня стали известны турнирные сетки в самых зрелищных, на мой взгляд, дисциплинах. Игры Будущего — постоянно расширяющаяся вселенная. Мы начинали с 16 дисциплин, потом увидели огромный интерес и расширили программу до 21 вида, сейчас еще добавился Футбол для дружбы для детей 9–13 лет», — рассказал отметил руководитель проекта «Игры Будущего» Игорь Столяров.
Самым представительным по количеству стран-участниц стал вызов «Спорт» — 77 государств. В его основе лежат популярные и зрелищные виды спорта, такие как футбол, хоккей или баскетбол. В фиджитал-концепции они сочетаются с цифровыми аналогами — компьютерными играми жанра «спортивный симулятор».
Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» пройдет с 21 февраля по 3 марта 2024 года на 9 площадках Казани и в Иннополисе. 14 ноября на ВДНХ состоялась церемония «100 дней до начала Игр будущего в Казани», на которой Президент России Владимир Путин дал старт обратному отсчету до начала соревнований.
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