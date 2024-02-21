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Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл в Казань
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прилетел в Казань. В международном аэропорту столицы РТ гостя встретили премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и глава администрации Раиса республики Асгат Сафаров.
Как сообщает пресс-служба правительства РТ, Токаев примет участие в мероприятиях «Игр будущего».
Ранее сообщалось, что в Казань прилетел Президент России Владимир Путин. В ходе визита в столицу Татарстана глава государства посетил Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова — филиал ПАО «Туполев». Он также предложил назвать один из ракетоносцев Ту-160 в честь первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева.
Также в Казань уже прибыли Президент Беларуси Александр Лукашенко, вице-президент Республики Зимбабве Константино Гувейа Домиником Ньикадзино Чивенгой, а также Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров.
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