Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл в Казань

Фото: пресс-служба правительства РТ

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прилетел в Казань. В международном аэропорту столицы РТ гостя встретили премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и глава администрации Раиса республики Асгат Сафаров.

Как сообщает пресс-служба правительства РТ, Токаев примет участие в мероприятиях «Игр будущего».

Ранее сообщалось, что в Казань прилетел Президент России Владимир Путин. В ходе визита в столицу Татарстана глава государства посетил Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова — филиал ПАО «Туполев». Он также предложил назвать один из ракетоносцев Ту-160 в честь первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева.

Также в Казань уже прибыли Президент Беларуси Александр Лукашенко, вице-президент Республики Зимбабве Константино Гувейа Домиником Ньикадзино Чивенгой, а также Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров.