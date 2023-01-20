В Германии опровергли, что Шольц ставил США условия для поставок танков Киеву

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц не требовал от Соединенных Штатов начала поставок Украине американских основных боевых танков M1 Abrams в качестве обязательного условия для передачи немецких танков Leopard 2. Об этом заявил представитель Правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, передает РИА Новости.

Ранее немецкая газета Süddeutsche Zeitung, сославшись на информированные источники, написала, что Шольц в разговоре с Президентом США Джо Байденом дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, если американская сторона направит Киеву свои танки Abrams.

«Ни в какой момент времени не было таких требований, что должно произойти одно, чтобы могло случиться другое», —заверил Хебештрайт, комментируя эту публикацию.

В этом контексте представитель Кабмина ФРГ вновь упомянул три пункта, которых придерживается Правительство Германии при оказании военной помощи. «Первое — как можно сильнее поддерживать Украину, второе — избежать того, чтобы НАТО и Германия стали стороной конфликта. И третье — что мы не совершаем действий в одиночку, на национальном уровне», — перечислил он.

До этого новый министр обороны ФРГ Борис Писториус заметил, что вопрос согласования поставок танков немецкого производства третьими странами решится в пятницу, то есть сегодня. В этот день на авиабазе «Рамштайн» проходит встреча контактной группы по поддержке Украины.